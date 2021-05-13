В Ізраїлі схвалили мобілізацію 9 тисяч резервістів

Цитата

"Міністр оборони Ізраїлю схвалив мобілізацію ще 9000 резервістів на тлі бойових дій з ХАМАС, а офіційний військовий представник Ізраїлю заявив, що сили концентруються на кордоні з сектором Газа", - говориться в повідомленні.

Міністерство оборони заявило, що остання мобілізація, схвалена міністром оборони Бенні Ганц, була "винятковим закликом".

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що кількість загиблих в результаті ударів Ізраїлю по сектору Газа перевищила 80 осіб, у деяких з них виявлені ознаки задушення отруйними газами.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі. Сьогодні, 13 травня, армія Ізраїлю повідомила, що за два дні з сектора Газа випущено не менш як 1600 ракет, Ізраїль атакував близько 600 військових цілей в секторі Газа. Ізраїльська армія також заявила про готовність до наземної операції.