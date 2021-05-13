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В Израиле одобрили мобилизацию 9 тысяч резервистов

Киев • УНН

 • 23306 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На фоне обострения конфликта между Израилем и сектора Газа министр обороны страны Бени Ганц одобрил мобилизацию еще 9000 резервистов, передает УНН со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

В Израиле одобрили мобилизацию 9 тысяч резервистов

Цитата

“Министр обороны Израиля одобрил мобилизацию еще 9000 резервистов на фоне боевых действий с ХАМАС, а официальный военный представитель Израиля заявил, что силы концентрируются на границе с сектором Газа”, — говориться в сообщении.

Министерство обороны заявило, что последняя мобилизация, одобренная министром обороны Бенни Ганцем, была “исключительным призывом”.

Дополнение

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 80 человек, у некоторых из них обнаружены признаки удушения отравляющими газами.

Контекст

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. Сегодня, 13 мая, армия Израиля сообщила, что за два дня из сектора Газа выпущено не менее 1600 ракет, Израиль атаковал около 600 военных целей в секторе Газа. Израильская армия также заявила о готовности к наземной операции.

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