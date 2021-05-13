Конфликт Израиля и Палестины: в секторе Газа уже более 80 жертв, часть умерли от ядовитых газов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 80 человек, у некоторых из них обнаружены признаки удушения отравляющими газами, пишет УНН.
Детали
“В медицинский центр „аш-Шифа“ были доставлены несколько тел погибших. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что непосредственной причиной смерти стало удушение, также присутствуют явные признаки, указывающие на возможность удушения вследствие вдыхания отравляющих газов”, — сообщается на сайте Минздрава Палестины.
Общее число жертв
По данным министерства, в результате ударов израильской стороны в секторе Газа погибли 83 человека, в том числе 17 детей и 7 женщин. Ранения различной степени тяжести получили 487 человек. Израиль сообщал о гибели семи человек.
Контекст
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. Сегодня, 13 мая, армия Израиля сообщила, что за два дня из сектора Газа выпущено не менее 1600 ракет, Израиль атаковал около 600 военных целей в секторе Газа. Израильская армия также заявила о готовности к наземной операции.
Ситуация в зоне конфликта: