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Конфлікт Ізраїлю та Палестини: у секторі Гази вже понад 80 жертв, частина померли від отруйних газів

Київ • УНН

 • 20336 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило, що кількість загиблих в результаті ударів Ізраїлю по сектору Газа перевищила 80 осіб, у деяких з них виявлені ознаки задушення отруйними газами, пише УНН.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини: у секторі Гази вже понад 80 жертв, частина померли від отруйних газів

Деталі

“В медичний центр „аш-Шифа“ були доставлені декілька тіл загиблих. В ході судово-медичної експертизи встановлено, що безпосередньою причиною смерті стало удушення, також присутні явні ознаки, що вказують на можливість удушення внаслідок вдихання отруйних газів”, — повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я Палестини.

Загальна кількість жертв

За даними міністерства, в результаті ударів ізраїльської сторони в секторі Газа загинули 83 людини, в тому числі 17 дітей і 7 жінок. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 487 осіб. Ізраїль повідомляв про загибель семи людей.

Контекст

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі. Сьогодні, 13 травня, армія Ізраїлю повідомила, що за два дні з сектора Газа випущено не менш як 1600 ракет, Ізраїль атакував близько 600 військових цілей в секторі Газа. Ізраїльська армія також заявила про готовність до наземної операції.

Ситуація в зоні конфлікту:

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