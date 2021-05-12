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Ізраїль направляє додаткові підрозділи у Лод та Акко: у містах спробували спалити синагоги, заворушення тривають

Київ • УНН

 • 26568 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив про рішення направити додаткові підрозділи сил безпеки в міста Лод і Акко, де у вівторок спалахнули сутички між арабами і єврейськими поселенцями. Про це він повідомив в середу в своєму офіційному акаунті в Twitter, пише УНН.

Ізраїль направляє додаткові підрозділи у Лод та Акко: у містах спробували спалити синагоги, заворушення тривають

Деталі

“Заворушення, що відбулися вчора — це нестерпна реальність. Ми не можемо її прийняти. Я завершив оцінку ситуації. Прийнято рішення направити в Лод і Акко додаткові сили. Ми продовжуємо вживати заходів, щоб зупинити анархію і повернути управління в цих містах”, — написав він.

Нетаньягу також звернувся до лідерів місцевої арабської громадськості із закликом “засудити заворушення і вжити заходів, щоб зупинити насильство”. “Неправильно думати, що тут (в цих містах) не буде цільного і потужного керівництва. Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити нашу державу від ворогів ззовні і бунтівників всередині”, — написав прем’єр.

ההתפרעויות שראינו הלילה הן מציאות בלתי נסבלת. זה מזכיר לנו מראות מהעבר של עמנו ואנחנו לא יכולים לקבל את זה - בוודאי לא במדינתנו.

סיימתי כעת הערכת מצב בעכו. הזרמנו כוחות גדולים ללוד ולעכו ואנו ממשיכים במאמץ לעצור את האנרכיה , להחזיר את המשילות לערי ישראל באגרוף ברזל pic.twitter.com/8Xbe73rIqL

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 12, 2 021

Надзвичайний стан було введено 11 травня в ізраїльському місті Лод через зіткнення арабів з єврейськими поселенцями. Було прийнято рішення перекинути туди додаткові батальйони прикордонної поліції. Мер цього міста зажадав від влади посилити сили безпеки на фоні нестабільності. Як передавав телеканал Al-Mayadeen, натовпи арабських підлітків почали підпалювати автомобілі ізраїльтян, була зроблена спроба підпалити одну з синагог. Заворушення сталися також в Акко і Яффі.

הכרזנו מייד על מצב חירום מיוחד בלוד. פלוגות מג“ב מיהודה ושומרון יגיעו לערים המעורבות עוד הלילה. הנחיתי לפעול ביד קשה עם מפירי החוק והסדר ולעבות את הכוחות בשטח במטרה להשיב ללוד ולכל חלקי הארץ את השקט והסדר בהקדם האפשרי.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 11, 2021

Тим часом глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц в середу повідомив про продовження на два тижні режиму підвищеної готовності всередині країни в радіусі 80 км від кордону з сектором Газа. У цю зону потрапляє велика частина центральних областей Ізраїлю і частково південь країни. Він додав, що операції проти радикалів в Газі продовжаться до настання повної тиші на фронті, передає газета The Times of Israel.

Ситуація в місті Лод:

З понеділка ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі Газа обмінюються ударами, які послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, які спалахнули на початку травня. До теперішнього часу по Ізраїлю з Гази було випущено більше 1 тис. ракет. Велика частина перехоплена системами ППО “Залізний купол”, але деякі впали на вулиці ізраїльських міст. Декілька ізраїльтян загинули, десятки отримали поранення. Палестинська сторона в свою чергу заявляє про щонайменше 53 убитих і 320 поранених в результаті ударів авіації армії Ізраїлю по сектору Газа.

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