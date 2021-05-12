Израиль направляет дополнительные подразделения в Лод и Акко: в городах пробовали сжечь синагоги, стычки продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о решении направить дополнительные подразделения сил безопасности в города Лод и Акко, где во вторник вспыхнули столкновения между арабами и еврейскими поселенцами. Об этом он сообщил в среду в своем официальном аккаунте в Twitter, пишет УНН.
Детали
“Произошедшие беспорядки — это невыносимая реальность. Мы не можем ее принять. Я завершил оценку ситуации. Принято решение направить в Лод и Акко дополнительные силы. Мы продолжаем принимать меры, чтобы остановить анархию и вернуть управление в этих городах”, — написал он.
Нетаньяху также обратился к лидерам местной арабской общественности с призывом “осудить беспорядки и принять меры, чтобы остановить насилие”. “Неправильно думать, что здесь (в этих городах) не будет цельного и мощного руководства. Мы приложим все усилия, чтобы защитить наше государство от врагов извне и бунтовщиков внутри”, — написал премьер.
ההתפרעויות שראינו הלילה הן מציאות בלתי נסבלת. זה מזכיר לנו מראות מהעבר של עמנו ואנחנו לא יכולים לקבל את זה - בוודאי לא במדינתנו.
סיימתי כעת הערכת מצב בעכו. הזרמנו כוחות גדולים ללוד ולעכו ואנו ממשיכים במאמץ לעצור את האנרכיה, להחזיר את המשילות לערי ישראל באגרוף ברזל pic.twitter.com/8Xbe73rIqL
Чрезвычайное положение было введено 11 мая в израильском городе Лод из-за столкновений арабов с еврейскими поселенцами. Было принято решение перебросить туда дополнительные батальоны пограничной полиции. Мэр этого города потребовал от властей усилить силы безопасности на фоне нестабильности. Как передавал телеканал Al-Mayadeen, толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян, была предпринята попытка поджечь одну из синагог. Беспорядки произошли также в Акко и Яффе.
הכרזנו מייד על מצב חירום מיוחד בלוד. פלוגות מג״ב מיהודה ושומרון יגיעו לערים המעורבות עוד הלילה. הנחיתי לפעול ביד קשה עם מפירי החוק והסדר ולעבות את הכוחות בשטח במטרה להשיב ללוד ולכל חלקי הארץ את השקט והסדר בהקדם האפשרי.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 11, 2021
Между тем глава Минобороны Израиля Бени Ганц в среду уведомил о продлении на две недели режима повышенной готовности внутри страны в радиусе 80 км от границы с сектором Газа. В эту зону попадает большая часть центральных областей Израиля и частично юг страны. Он добавил, что операции против радикалов в Газе продолжатся до наступления полной тишины на фронте, передает газета The Times of Israel.
Ситуация в городе Лод:
С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. К настоящему времени по Израилю из Газы было выпущено более 1 тыс. ракет. Большая часть перехвачена системами ПВО “Железный купол”, но некоторые упали на улицы израильских городов. Несколько израильтян погибли, десятки получили ранения. Палестинская сторона в свою очередь заявляет о по меньшей мере 53 убитых и 320 раненых в результате ударов авиации армии Израиля по сектору Газа.