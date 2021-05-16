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З сектору Газа по Ізралю випусти 2,9 тисячі ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. ХАМАС із сектору Газа випустив 2,9 тисячі ракет. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в своєму Twitter, передає УНН.

З сектору Газа по Ізралю випусти 2,9 тисячі ракет

Цитата: 

"Це збитки, завдані ізраїльському дому всього однією з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", - йдеться в повідомленні.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.


Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71

— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Що було раніше 

Раніше повідомлялося, що з сектора Газа з 10 травня випустили по Ізраїлю понад 2,8 тис. ракет, понад 400 з яких впали на території анклаву.

Доповнення 

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 174 палестинці, 47 серед яких - діти. Ще 1200 палестинців були поранені.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

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