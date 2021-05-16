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С сектора Газа по Изралю выпусти 2,9 тысячи ракет

Киев • УНН

 • 20841 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. ХАМАС из сектора Газа выпустил 2,9 тысячи ракет. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в своем Twitter, передает УНН.

С сектора Газа по Изралю выпусти 2,9 тысячи ракет

Цитата:

"Это убытки, причиненные израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - говорится в сообщении.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.


Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71

- Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Что было раньше

Ранее сообщалось, что из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет, более 400 из которых упали на территории анклава.

Дополнение

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.

10 мая в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 174 палестинца, 47 среди которых - дети. Еще 1200 палестинцев были ранены.

Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.

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