Ирландия предоставит дополнительный пакет помощи Украине в размере 100 миллионов евро.
Киев • УНН
Кабмин Ирландии утвердил новый пакет помощи Украине на 100 млн евро для нелетального оборудования. Решение принято на фоне приостановки военной помощи США и после встречи Зеленского с премьером Ирландии.
Правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи Украине в размере 100 миллионов евро. Средства будут выделены на нелетальное оборудование.
Об этом сообщает RTE, пишет УНН.
Кабмин считает, что решение президента США приостановить военную помощь Украине является "очень серьезным событием". Премьер-министр Михал Мартин назвал решение Дональда Трампа "серьезным шагом назад" и призвал к дальнейшему взаимодействию между всеми.
Эту точку зрения разделил и вице-премьер Саймон Харрис, который сказал, что европейские партнеры чрезвычайно настойчиво работали в последние дни, чтобы продемонстрировать не только солидарность, но и практическую поддержку Украины. Он добавил, что все еще существует существенное требование, чтобы Европейский Союз и США работали вместе в этом вопросе.
Правительство также одобрило законопроект, который отменяет необходимость одобрения ООН при развертывании ирландских миротворческих сил за границей.
Напоминаем
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский и Михал Мартин встретились в Ирландии. Президент поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказали гражданам Украины, которые были вынуждены бежать от войны.