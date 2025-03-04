Ірландія надасть додатковий пакет допомоги Україні у 100 млн євро

Кабінет міністрів Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні у розмірі 100 млн євро. Кощшти будуть виділено на нелетальне обладнання.

Про це повідомляє RTE, пише УНН.

Кабмін вважає, що рішення президента США призупинити військову допомогу Україні є "дуже серйозною подією". Прем’єр-міністр Міхал Мартін назвав рішення Дональда Трампа "серйозним кроком назад" і закликав до подальшої взаємодії між усіма.

Цю думку розділив і віце-прем'єр Саймон Гарріс, який сказав, що європейські партнери надзвичайно наполегливо працювали останніми днями, щоб продемонструвати не лише солідарність, але й практичну підтримку України. Він додав, що все ще існує суттєва вимога, щоб Європейський Союз та США працювали разом у цьому питанні.

Уряд також схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність схвалення ООН при розгортанні ірландських миротворчих сил за кордоном.

Нагадаємо

27 лютого президент України Володимир Зеленський та Міхал Мартін зустрілися в Ірландії. Президент подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надали громадянам України, які були змушені тікати від війни.