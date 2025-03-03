Ирландия планирует изменения законодательства в отношении военных за рубежом и рассматривает покупку истребителей

Правительство Ирландии подготовило законопроект, отменяющий фактический запрет на размещение за рубежом более 12 военнослужащих. Это является одним из решений по усилению обороноспособности страны.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По информации, такое решение приняли всего через несколько дней после того, как министр иностранных дел и обороны Саймон Харрис заявил, что он убежден в необходимости покупки Ирландии парка истребителей.

Сейчас обороноспособность страны вызывает серьезные опасения. Ирландия не имеет собственных мощных средств защиты воздушного пространства, и этот вопрос рассматривается в Высоком суде.

В частности, суд должен установить, существует ли официальное соглашение между Ирландией и Великобританией, которое позволяет Королевским ВВС входить в ирландское воздушное пространство в случае угрозы, например, при похищении самолета.

Поэтому на этой неделе на рассмотрение кабинета министров будет представлен законопроект об отмене так называемой системы «тройного замка», что требует одобрения Палаты представителей, правительства и ООН для развертывания войск численностью более 12 человек.

Заместитель премьер-министра и министр обороны Саймон Харрис считает нецелесообразным продолжать использовать нынешнюю систему.

Идея о том, что Совет Безопасности ООН будет иметь право вето на размещение ирландских войск в рамках миротворческих операций, требует изменения. Совет Безопасности ООН не имел возможности санкционировать миротворческую миссию с 2014 года