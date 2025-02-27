Зеленский обсудил с премьером Ирландии шаги для завершения войны
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с Микхолом Мартином относительно шагов для окончания войны и гарантий безопасности. Стороны обсудили сотрудничество в разминировании, тренировочные миссии ЕС и программу «Food from Ukraine».
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михал Мартин обсудили конкретные шаги для завершения войны в Украине, обеспечение гарантий безопасности и поддержку на пути в ЕС. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере разминирования и гуманитарных инициатив.
Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Провел встречу с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином. Украина ценит помощь и поддержку со стороны ирландского народа и правительства, все то, что было предоставлено нам для усиления защиты от российского террора
Зеленский отметил, что обсудили шаги для окончания войны и достижения гарантированного мира для Украины и всей Европы.
Он подчеркнул важность единства Украины, Европы, США и всех, кому важен покой в международной повестке на этом пути, а также обсудили гарантии безопасности и сотрудничество на пути Украины в ЕС.
Он поблагодарил Ирландию за поддержку на всех этих направлениях. Отдельно обсуждалось участие Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочных миссиях ЕС, а также нелетальная поддержка в сфере безопасности, которая поможет защищать жизни.
Кроме того, обсудили гуманитарную программу «Food from Ukraine» и то, как Ирландия может присоединиться к этой инициативе.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михал Мартин встретились в Ирландии.