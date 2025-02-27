Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії кроки для завершення війни
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з Мікхолом Мартіном щодо кроків для закінчення війни та гарантій безпеки. Сторони обговорили співпрацю у розмінуванні, тренувальні місії ЄС та програму "Food from Ukraine".
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін обговорили конкретні кроки для завершення війни в Україні, забезпечення гарантій безпеки та підтримку на шляху до ЄС. Особливу увагу приділили співпраці у сфері розмінування та гуманітарних ініціатив.
Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Провів зустріч із премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Україна цінує допомогу та підтримку з боку ірландського народу та уряду, усе те, що було надано нам для посилення захисту від російського терору
Зеленський зазначив, що обговорили кроки для закінчення війни та досягнення гарантованого миру для України та всієї Європи.
Він підкреслив важливість єдності України, Європи, США та всіх, кому важливий спокій у міжнародному порядку на цьому шляху, а також обговорили гарантії безпеки та співпрацю на шляху України до ЄС.
Він подякував Ірландії за підтримку на всіх цих напрямах. Окремо було обговорено участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС, а також нелетальну безпекову підтримку, яка допоможе захищати життя.
Крім того, обговорили гуманітарну програму "Food from Ukraine" і те, як Ірландія може долучитися до цієї ініціативи.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зустрілися в Ірландії.