Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії, де його зустрів прем'єр-міністр Міхал Мартін.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зустрілися в Ірландії, повідомляє RTÉ, пише УНН.
Деталі
"Пан Зеленський, якого в аеропорту зустрів Міхал Мартін, сказав, що він радий бути в Ірландії та зустрітися з прем'єр-міністром", - пише видання.
Як вказано, Президент також подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надали громадянам України, які були змушені тікати від війни.
Як повідомляється, після цього розпочалися переговори двох лідерів. Як очікується, вони зроблять заяви для преси.
Мартін раніше скасував запланований візит до Белфаста для зустрічі з Зеленським.
Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian27.02.25, 13:36 • 23468 переглядiв
Очікується, що під час сьогоднішньої зустрічі Мартін підтвердить підтримку України з боку Ірландії.
Раніше цього тижня пан Мартін пообіцяв збільшити фінансову гуманітарну допомогу Україні.