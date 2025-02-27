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Зеленский встретился с премьером Ирландии - СМИ

Зеленский встретился с премьером Ирландии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 3102 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ирландию, где его встретил премьер-министр Михал Мартин.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михал Мартин встретились в Ирландии, сообщает RTÉ, пишет УНН.

Детали

«Господин Зеленский, которого в аэропорту встретил Михал Мартин, сказал, что он рад быть в Ирландии и встретиться с премьер-министром», - пишет издание.

Как указано, Президент также поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказали гражданам Украины, которые были вынуждены бежать от войны

Как сообщается, после этого начались переговоры двух лидеров. Как ожидается, они сделают заявления для прессы.

Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст для встречи с Зеленским.

Зеленский посетит Ирландию перед важными переговорами в США - Guardian27.02.25, 13:36 • 14835 просмотров

Ожидается, что во время сегодняшней встречи Мартин подтвердит поддержку Украины со стороны Ирландии.

Ранее на этой неделе господин Мартин пообещал увеличить финансовую гуманитарную помощь Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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