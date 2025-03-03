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Ірландія планує зміни законодавства щодо військових за кордоном та розглядає купівлю винищувачів

Київ • УНН

 • 26023 перегляди

Уряд Ірландії готує скасування обмеження на розміщення військ за кордоном. Країна також планує придбати винищувачі для посилення захисту повітряного простору.

Ірландія планує зміни законодавства щодо військових за кордоном та розглядає купівлю винищувачів

Уряд Ірландії підготував законопроєкт, що скасовує фактичну заборону на розміщення за кордоном понад 12 військовослужбовців. Це є одним з рішень  щодо посилення обороноздатності країни.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, таке рішення прийняли всього за кілька днів після того, як міністр закордонних справ і оборони Саймон Гарріс заявив, що він переконаний у необхідності купівлі Ірландії парку винищувачів.

Зараз обороноздатність країни викликає серйозні побоювання. Ірландія не має власних потужних засобів захисту повітряного простору, і це питання розглядається у Високому суді.

Зокрема, суд має встановити, чи існує офіційна угода між Ірландією та Великою Британією, яка дозволяє Королівським ВПС входити в ірландський повітряний простір у разі загрози, наприклад, при викраденні літака.

Тож цього тижня на розгляд кабінету міністрів буде подано законопроєкт про скасування так званої системи "потрійного замка", що вимагає схвалення Палати представників, уряду та ООН для розгортання військ чисельністю понад 12 осіб.

Заступник прем'єр-міністра і міністр оборони Саймон Гарріс вважає недоцільним продовжувати використовувати нинішню систему.

Ідея про те, що Рада Безпеки ООН матиме право вето на розміщення ірландських військ у рамках миротворчих операцій, потребує зміни. Рада Безпеки ООН не мала можливості санкціонувати миротворчу місію з 2014 року

- сказав він.

Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії кроки для завершення війни 27.02.25, 18:34 • 24022 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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