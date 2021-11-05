Иран заявил, что обогатил более 210 килограммов урана до 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Агентство по атомной энергии Ирана заявило в пятницу, что его запасы урана с обогащением 20% достигли более 210 кг, что является последним дерзким шагом в преддверии предстоящих переговоров с Западом по ядерной программе. Об этом пишет УНН со ссылкой на полуофициальные информационные агентства Tasnim и Fars.
Детали
Цифра, которую приписывают пресс-секретарю агентства по атомной энергии Ирана Бехрузу Камалванди, была опубликована в отчете полуофициальных информационных агентств Tasnim и Fars.
Камалванди также сказал, что до сих пор его агентство произвело 25 килограммов урана с обогащением до 60%, что физически могут производить только страны, имеющие ядерное оружие.
Контекст
В соответствии с ядерным соглашением 2015 года между Ираном и мировыми державами, Иран не должен обогащать уран выше 3,67%. Обогащенный уран более 90% может быть использован для ядерного оружия.
После месяцев задержек Европейский Союз, Иран и США объявили в среду, что непрямые переговоры по "реанимации" соглашения возобновятся 29 ноября в Вене.
Ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД, обещает Ирану экономические стимулы в обмен на ограничение его ядерной программы и призвана помешать Тегерану разработать ядерную бомбу. Тегеран утверждает, что его программа носит мирный характер.
США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки в 2018 году за тогдашнего президента Дональда Трампа, но Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия пытались сохранить соглашение.
Дополнение
Стратегия Тегерана по преднамеренному нарушению соглашения рассматривается как попытка оказать давление, в частности, на Европу, чтобы создать у нее стимулы для компенсации американских санкций, вновь введенных после ухода США.
15 сентября глава ядерной службы Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран удалил камеры наблюдения, принадлежащие надзорной службе США по ядерной безопасности (МАГАТЭ), из-за невыполнения обязательств другими сторонами, подписавшими ядерное соглашение.
На прошлой неделе президент США Джо Байден и европейские лидеры раскритиковали Тегеран за то, что он назвал "ускоренными и провокационными ядерными шагами", поскольку Иран продолжает обогащать уран до более высоких уровней.
Сейчас, когда переговоры в Вене зашли в тупик, Иран нарушил ограничения, установленные соглашением, и обогащает уран до максимально близкого уровня для оружейной чистоты по мере того, как его запасы продолжают расти.