Голова МАГАТЕ відправиться в Тегеран на переговори - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Цими вихідними в Тегеран вилетить глава ядерної служби ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі для переговорів, які можуть послабити протистояння між Іраном і Заходом. Про це пише агенство Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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Джерела заявили, що поїздка Гроссі була підтверджена до засідання ради керуючих МАГАТЕ з 35-ти країн, яке відбудеться наступного тижня.
Гроссі повинен прибути в Тегеран рано вранці в неділю і зустрітися з новим главою Організації з атомної енергії Ірану Мохаммедом Есламі.
На цьому тижні МАГАТЕ поінформувало свої держави-члени про відсутність прогресу з двох основних питань: пояснення слідів урану, виявлених на декількох старих, незадекларованих об’єктах, і отримання термінового доступу до деякого обладнання для моніторингу, щоб агентство могло продовжувати відслідковувати частини території Ірану.
Доповнення
Переговори між США і Іраном про повернення до дотримання ядерної угоди були припинені в червні. Вашингтон і його європейські союзники закликають адміністрацію президента Ібрагіма Раїсі, що вступив на посаду в серпні, повернутися до переговорів.
Відповідно до угоди 2015 року, Тегеран погодився на обмеження своєї ядерної діяльності в обмін на скасування міжнародних санкцій проти нього.
Президент Дональд Трамп вивів США з угоди в 2018 році, знову ввівши економічні санкції. Іран відреагував в 2019 році порушенням багатьох основних обмежень угоди, таких як збагачення урану до більш високої чистоти, наближеною до тієї, яка підходить для використання в ядерній зброї.