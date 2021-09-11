Глава МАГАТЭ отправится в Тегеран на переговоры - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В эти выходные в Тегеран вылетит глава ядерной службы ООН (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси для переговоров, которые могут ослабить противостояние между Ираном и Западом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Источники заявили, что поездка Гросси была подтверждена до заседания совета управляющих МАГАТЭ из 35-ти стран, которое состоится на следующей неделе.
Гроссе должен прибыть в Тегеран рано утром в воскресенье и встретиться с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами.
На этой неделе МАГАТЭ проинформировало свои государства-члены об отсутствии прогресса по двум основным вопросам: объяснение следов урана, обнаруженных на нескольких старых, незадекларированных объектах, и получения срочного доступа к некоторому оборудованию для мониторинга, чтобы агентство могло продолжать отслеживать части территории Ирана.
Дополнение
Переговоры между США и Ираном о возвращении к соблюдению ядерной сделки были приостановлены в июне. Вашингтон и его европейские союзники призывают администрацию президента Ибрагима Раиси, вступившего на должность в августе, вернуться к переговорам.
В соответствии с соглашением 2015 года, Тегеран согласился на ограничение своей ядерной деятельности в обмен на отмену международных санкций против него.
Президент Дональд Трамп вывел США из соглашения в 2018 году, снова введя экономические санкции. Иран отреагировал в 2019 году нарушением многих основных ограничений соглашения, как обогащение урана до более высокой чистоты, приближенной к той, которая подходит для использования в ядерном оружии.