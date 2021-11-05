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Іран заявив, що збагатив понад 210 кілограмів урану до 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Агентство з атомної енергії Ірану заявило в п'ятницю, що його запаси урану зі збагаченням 20% досягли понад 210 кг, що є останнім зухвалим кроком напередодні майбутніх переговорів із Заходом щодо ядерної програми. Про це пише УНН з посиланням на напівофіційні інформаційні агентства Tasnim та Fars.

Іран заявив, що збагатив понад 210 кілограмів урану до 20%

Деталі

Цифра, яку приписують прессекретарю агентства з атомної енергії Ірану Бехрузу Камальвані, була опублікована в звіті напівофіційних інформаційних агентств Tasnim і Fars.

Камалванді також сказав, що досі його агентство виробило 25 кілограмів урану зі збагаченням до 60%, що фізично можуть виробляти лише країни, які мають ядерну зброю.

Контекст

Згідно з ядерною угодою 2015 року між Іраном та світовими державами, Іран не мав збагачувати уран вище 3,67%. Збагачений уран понад 90% може бути використаний для ядерної зброї.

Після місяців затримок Європейський Союз, Іран та США оголосили у середу, що непрямі переговори щодо "реанімації" угоди відновляться 29 листопада у Відні.

Ядерна угода, відома як Спільний всеосяжний план дій або СВПД, обіцяє Ірану економічні стимули в обмін на обмеження його ядерної програми та покликана перешкодити Тегерану розробити ядерну бомбу. Тегеран стверджує, що його програма має мирний характер.

США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди у 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, але Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія намагалися зберегти угоду.

Доповнення

Стратегія Тегерана щодо навмисного порушення угоди розглядається як спроба чинити тиск, зокрема, на Європу, щоб створити у неї стимули для компенсації американських санкцій, знову введених після відходу США.

15 вересня глава ядерної служби Ірану Мохаммад Есламі заявив, що Тегеран видалив камери спостереження, що належать наглядовій службі США з ядерної безпеки (МАГАТЕ), через невиконання зобов'язань іншими сторонами, які підписали ядерну угоду.

Минулого тижня президент США Джо Байден та європейські лідери розкритикували Тегеран за те, що він назвав "прискореними та провокаційними ядерними кроками", оскільки Іран продовжує збагачувати уран до вищих рівнів.

Зараз, коли переговори у Відні зайшли в глухий кут, Іран порушив обмеження, встановлені угодою, і збагачує уран до максимально близького рівня для збройової чистоти у міру того, як його запаси продовжують зростати.

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