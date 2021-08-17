У МАГАТЕ заявили, що Іран продовжує нарощувати збагачення урану

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“14 серпня 2021 року МАГАТЕ підтвердило, що Іран використав 257 г урану, збагаченого до рівня 20% U-235, у формі UF4 (тетрафторид урану) для виробництва 200 г металевого урану, збагаченого до рівня 20% U-235”, - йдеться в повідомленні.

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Як заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, наразі в Ірану немає жодної потреби виробляти металевий уран, який має прямий стосунок до розробки ядерної зброї. Він закликав Тегеран повернутися до переговорів щодо повного виконання ядерної угоди.

Видання пише, що в Європі та США не задоволені роботою Ірану над збагаченим металевим ураном, оскільки ця технологія може бути використана для виготовлення серцевини ядерної бомби. Водночас Іран наполягає на мирних цілях, і що він нібито розробляє новий вид палива для реакторів.

Нагадаємо

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що рішення Тегерану виробляти металевий уран, збагачений до 20% чистоти, має на меті винятково мирні цілі.

Цього року Тегеран уже зробив невелику кількість незбагаченого металевого урану. Це порушення угоди, яка забороняє всі роботи з металевим ураном, оскільки з нього можна зробити ядро ​​ядерної бомби. Іран завжди заперечував наявність ядерної зброї.