В МАГАТЭ заявили, что Иран продолжает наращивать обогащение урана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран продолжает наращивать обогащение урана, что вызывает возмущение в США и ведущих европейских государствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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"14 августа 2021 года МАГАТЭ подтвердило, что Иран использовал 257 г урана, обогащенного до уровня 20% U-235, в форме UF4 (тетрафторид урана) для производства 200 г металлического урана, обогащенного до уровня 20% U-235", - говорится в сообщении.
Детали
Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, на сегодня у Ирана нет никакой необходимости производить металлический уран, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия. Он призвал Тегеран вернуться к переговорам по полному выполнению ядерного соглашения.
Издание пишет, что в Европе и США недовольны работой Ирана над обогащенным металлическим ураном, поскольку эта технология может быть использована для изготовления сердцевины ядерной бомбы. В то же время Иран настаивает на мирных целях, и что он якобы разрабатывает новый вид топлива для реакторов.
Напомним
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что решение Тегерана производить металлический уран, обогащенный до 20% чистоты, имеет исключительно мирные цели.
В этом году Тегеран уже сделал небольшое количество необогащенного металлического урана. Это нарушение соглашения, запрещающего все работы с металлическим ураном, поскольку из него можно сделать ядро ядерной бомбы. Иран всегда отрицал наличие ядерного оружия.