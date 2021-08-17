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В МАГАТЭ заявили, что Иран продолжает наращивать обогащение урана

В МАГАТЭ заявили, что Иран продолжает наращивать обогащение урана

Киев  •  УНН

 • 17698 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран продолжает наращивать обогащение урана, что вызывает возмущение в США и ведущих европейских государствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

"14 августа 2021 года МАГАТЭ подтвердило, что Иран использовал 257 г урана, обогащенного до уровня 20% U-235, в форме UF4 (тетрафторид урана) для производства 200 г металлического урана, обогащенного до уровня 20% U-235", - говорится в сообщении.

Детали

Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, на сегодня у Ирана нет никакой необходимости производить металлический уран, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия. Он призвал Тегеран вернуться к переговорам по полному выполнению ядерного соглашения.

Издание пишет, что в Европе и США недовольны работой Ирана над обогащенным металлическим ураном, поскольку эта технология может быть использована для изготовления сердцевины ядерной бомбы. В то же время Иран настаивает на мирных целях, и что он якобы разрабатывает новый вид топлива для реакторов.

Напомним

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что решение Тегерана производить металлический уран, обогащенный до 20% чистоты, имеет исключительно мирные цели.

В этом году Тегеран уже сделал небольшое количество необогащенного металлического урана. Это нарушение соглашения, запрещающего все работы с металлическим ураном, поскольку из него можно сделать ядро ​​ядерной бомбы. Иран всегда отрицал наличие ядерного оружия.

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