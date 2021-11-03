Ядерні переговори Ірану відновляться 29 листопада у Відні

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"Під час телефонної розмови ми домовилися розпочати переговори з метою скасування незаконних і нелюдських санкцій 29 листопада у Відні", – написав Багері Кані у Твіттер.

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У квітні Тегеран і шість держав почали обговорювати "шляхи порятунку" ядерного пакту, який було розірвано в 2018 році, коли тодішній президент Дональд Трамп вийшов з нього і знову ввів санкції проти Ірану, що спонукало Тегеран порушити різні обмеження на збагачення урану, встановлені пактом.

Але переговори були призупинені після червневих виборів в Ірані президента Ебрагіма Раїсі, який, як очікується, збереже "жорсткий підхід", коли переговори відновляться у Відні.

У Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що Сполучені Штати сподіваються, що Тегеран повернеться до переговорів "добросовісно" зазначивши, що Вашингтон все ще вірить, що можна швидко досягти та реалізувати порозуміння щодо взаємного повернення до дотримання вимог.

Додамо

Офіційно названа Спільним всеосяжним планом дій (JCPOA), угода закликала Іран вжити заходів для обмеження своєї ядерної програми в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС та ООН.