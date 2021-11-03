Ядерные переговоры Ирана возобновятся 29 ноября в Вене

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"Во время телефонного разговора мы договорились начать переговоры с целью отмены незаконных и бесчеловечных санкций 29 ноября в Вене", - написал Багери Кани в Твиттер.

Детали

В апреле Тегеран и шесть государств начали обсуждать "пути спасения" ядерного пакта, который был разорван в 2018 году, когда тогдашний президент Дональд Трамп вышел из него и вновь ввел санкции против Ирана, что побудило Тегеран нарушить различные ограничения на обогащение урана, установленные пактом.

Но переговоры были приостановлены после июньских выборов в Иране президента Эбрагима Раиси, который, как ожидается, сохранит "жесткий подход", когда переговоры возобновятся в Вене.

В Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Соединенные Штаты надеются, что Тегеран вернется к переговорам "добросовестно" отметив, что Вашингтон все еще верит, что можно быстро достичь и реализовать согласие относительно взаимного возвращения к соблюдению требований.

Добавим

Официально названое Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA), соглашение призвало Иран принять меры для ограничения своей ядерной программы в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН.