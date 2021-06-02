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The Guardian

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Учасники ядерної угоди з Іраном проведуть черговий раунд переговорів у Відні

Київ • УНН

 • 13017 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Учасники ядерної угоди з Іраном зустрінуться у Відні в середу, повідомили у ЄС на тлі того, як дипломати заявили, що зустріч завершить останній раунд переговорів з відновлення ядерної угоди, а наступне обговорення відбудеться як мінімум за тиждень. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Учасники ядерної угоди з Іраном проведуть черговий раунд переговорів у Відні

Цитата

"Засідання Спільної комісії Спільного всеосяжного плану дій відбудеться у Відні сьогодні, в середу, 2 червня 2021 року", - йдеться в заяві Європейського Союзу.

Деталі

Головний парламентер Ірану з ядерних питань заявив, що "перешкоди на шляху відновлення угоди складні, але не є непереборними".

"Розбіжності досягли точки, коли всі вважають, що ці розбіжності не є нерозв'язними", - сказав Аббас Аракчі іранському державному телебаченню перед зустріччю.

"Але деталі важливі, і важливо дотримуватися твердої позиції",  - додав він.

За інформацією одного із делегатів, зустріч має відбутися ввечері, приблизно о 19:30 (17:30 за Гринвічем).

Офіційний представник уряду Ірану у вівторок заперечив, що переговори зайшли в глухий кут через президентські вибори в Ісламській Республіці, що мають відбутися 18 червня.

"Я не думаю, що буде велика затримка між сьогоднішньою зустріччю і наступним раундом переговорів. Як і в попередніх раундах, ми, ймовірно, повернемося до Відня після консультацій з нашими столицями", - сказав Аракчі.

Такі зустрічі решти сторін - Ірану, Росії, Китаю, Франції, Великої Британії, Німеччини і Європейського Союзу - в форматі, відомому як Спільна комісія, супроводжують і довершують непрямі переговори між Іраном і США про повернення обох країн до повного дотримання вимог до угоди 2015 року.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, що складається з 35 країн, на наступному тижні проведе щоквартальне засідання, на якому мають бути присутні деякі делегати ядерних переговорів.

Доповнення

СВПД щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС. У травні 2018 року Штати з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов’язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди.

Нова адміністрація Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД.

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