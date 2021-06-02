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Участники ядерной сделки с Ираном проведут очередной раунд переговоров в Вене

Киев • УНН

 • 13017 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Участники ядерной сделки с Ираном встретятся в Вене в среду, сообщили в ЕС на фоне того, как дипломаты заявили, что встреча завершит последний раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки, а последующее обсуждение состоится как минимум за неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Участники ядерной сделки с Ираном проведут очередной раунд переговоров в Вене

Цитата:

"Заседание Совместной комиссии Общего всеобъемлющего плана действий состоится в Вене сегодня, в среду, 2 июня 2021 года", - говорится в заявлении Европейского Союза.

Детали

Главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам заявил, что "препятствия на пути восстановления соглашения сложные, но не являются непреодолимыми".

"Разногласия достигли точки, когда все считают, что эти разногласия не являются неразрешимыми", - сказал Аббас Аракчи иранскому государственному телевидению перед встречей.

"Но детали важны, и важно соблюдать твердой позиции", - добавил он.

По информации одного из делегатов, встреча должна состояться вечером, примерно в 19:30 (17:30 по Гринвичу).

Официальный представитель правительства Ирана во вторник отрицал, что переговоры зашли в тупик из-за президентских выборов в Исламской Республике, которые должны состояться 18 июня.

"Я не думаю, что будет большая задержка между сегодняшней встречей и последующим раундом переговоров. Как и в предыдущих раундах, мы, вероятно, вернемся в Вену после консультаций с нашими столицами", - сказал Аракчи.

Такие встречи остальных сторон - Ирана, России, Китая, Франции, Великобритании, Германии и Европейского Союза - в формате, известном как Совместная комиссия, сопровождают и дополняют непрямые переговоры между Ираном и США о возвращении обеих стран к полному соблюдению требований соглашения 2015 года.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из 35 стран, на следующей неделе проведет ежеквартальное заседание, на котором должны присутствовать некоторые делегаты ядерных переговоров.

Дополнение

СВПД по ядерной программе Ирана было заключено в Вене 2015 года. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также ЕС. В мае 2018 года Штаты по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В свою очередь Иран официально прекратил выполнение части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом все стороны сделки.

Новая администрация Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД.

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