Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
18 апреля, 20:40 • 18972 просмотра
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Эксклюзив
18 апреля, 16:38 • 35185 просмотра
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
18 апреля, 11:38 • 32702 просмотра
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном Крыму
18 апреля, 09:24 • 42355 просмотра
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
17 апреля, 16:34 • 46961 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55 • 67709 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09 • 47767 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
17 апреля, 12:57 • 37155 просмотра
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадиона
Эксклюзив
17 апреля, 12:25 • 31916 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Иран заявил о торможении переговоров с США из-за "максималистских" требований

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Заместитель главы МИД Ирана заявил о невозможности встречи из-за позиции Вашингтона. Тегеран отвергает передачу урана и требует отмены санкций.

Иран не готов к новому раунду прямых переговоров с США из-за разногласий по ключевым вопросам и позиции Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По его словам, стороны еще не достигли уровня, который позволил бы перейти к очным встречам, несмотря на обмен сообщениями.

Мы еще не достигли уровня, чтобы перейти к фактической встрече, поскольку есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции

– заявил Хатибзаде.

Он добавил, что Иран стремится сначала согласовать рамочное соглашение перед проведением личных переговоров.

Позиция по ядерной программе

Иран отверг требования США по передаче обогащенного урана.

Могу сказать, что ни одного обогащенного материала в Соединенные Штаты не будет отправлено. Это нереально

– отметил Хатибзаде.

Иранская сторона подчеркнула необходимость решения вопроса санкций.

Другие стороны также должны понять и решить наши основные проблемы, касающиеся незаконных односторонних санкций

– заявил он.

Хатибзаде также подтвердил, что действия Ирана являются оборонительными, и призвал распространить режим прекращения огня на Ливан.

По его словам, Иран намерен обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, который будет оставаться открытым для гражданского транспорта.

