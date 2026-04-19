Иран заявил о торможении переговоров с США из-за "максималистских" требований

Иран не готов к новому раунду прямых переговоров с США из-за разногласий по ключевым вопросам и позиции Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Associated Press, пишет УНН.

По его словам, стороны еще не достигли уровня, который позволил бы перейти к очным встречам, несмотря на обмен сообщениями.

Мы еще не достигли уровня, чтобы перейти к фактической встрече, поскольку есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции

Он добавил, что Иран стремится сначала согласовать рамочное соглашение перед проведением личных переговоров.

Иран отверг требования США по передаче обогащенного урана.

Могу сказать, что ни одного обогащенного материала в Соединенные Штаты не будет отправлено. Это нереально