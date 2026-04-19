Иран заявил о торможении переговоров с США из-за "максималистских" требований
Заместитель главы МИД Ирана заявил о невозможности встречи из-за позиции Вашингтона. Тегеран отвергает передачу урана и требует отмены санкций.
Иран не готов к новому раунду прямых переговоров с США из-за разногласий по ключевым вопросам и позиции Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Associated Press, пишет УНН.
По его словам, стороны еще не достигли уровня, который позволил бы перейти к очным встречам, несмотря на обмен сообщениями.
Мы еще не достигли уровня, чтобы перейти к фактической встрече, поскольку есть вопросы, по которым американцы еще не отказались от своей максималистской позиции
Он добавил, что Иран стремится сначала согласовать рамочное соглашение перед проведением личных переговоров.
Позиция по ядерной программе
Иран отверг требования США по передаче обогащенного урана.
Могу сказать, что ни одного обогащенного материала в Соединенные Штаты не будет отправлено. Это нереально
Иранская сторона подчеркнула необходимость решения вопроса санкций.
Другие стороны также должны понять и решить наши основные проблемы, касающиеся незаконных односторонних санкций
Хатибзаде также подтвердил, что действия Ирана являются оборонительными, и призвал распространить режим прекращения огня на Ливан.
По его словам, Иран намерен обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, который будет оставаться открытым для гражданского транспорта.
