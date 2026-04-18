Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Президент США собрал чиновников из-за возможного возобновления войны и закрытия Ормузского пролива. Американские военные готовятся к захвату судов.
Президент США Дональд Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома из-за угрозы возобновления войны с Ираном уже через несколько дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что утром 18 апреля Трамп собрал ключевых должностных лиц в Белом доме. Среди присутствующих, в частности, были вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр войны Пит Хегсет.
Ситуация с Ираном находится на критической точке, ожидается, что прекращение огня закончится через три дня, а окончательная дата новой встречи между переговорщиками США и Ирана еще не определена
Издание указывает, что несмотря на эскалацию в проливе, сторонам удалось достичь определенного прогресса в вопросах иранской ядерной программы, в частности относительно запасов обогащенного урана. Сейчас Тегеран рассматривает новые предложения США, переданные через посредничество Пакистана.
Контекст
Власти Ирана объявили о повторном закрытии Ормузского пролива и обвинили Соединенные Штаты в "нарушении договоренностей". В то же время в Персидском заливе в субботу, 18 апреля, несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив.
По информации Wall Street Journal, американские военные готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах в ближайшие дни.
