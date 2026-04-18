Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном Крыму
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадиона
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
В Сенате критикуют Трампа из-за нового решения по нефти рф
Как правильно определить размер груди - простая инструкция для точного результата
Стрельба в Киеве: Кличко сообщает о нескольких погибших, среди пострадавших - ребенок
Стрелка в Киеве ликвидировали при задержании
Стрелок в Киеве имел легально зарегистрированное оружие - Клименко
Как правильно определить размер груди - простая инструкция для точного результата
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серии
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковороде
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaCon
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернет
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион
Киев • УНН

 • 2846 просмотра

Президент США собрал чиновников из-за возможного возобновления войны и закрытия Ормузского пролива. Американские военные готовятся к захвату судов.

Президент США Дональд Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома из-за угрозы возобновления войны с Ираном уже через несколько дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США, информирует УНН.

Отмечается, что утром 18 апреля Трамп собрал ключевых должностных лиц в Белом доме. Среди присутствующих, в частности, были вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр войны Пит Хегсет.

Ситуация с Ираном находится на критической точке, ожидается, что прекращение огня закончится через три дня, а окончательная дата новой встречи между переговорщиками США и Ирана еще не определена

Издание указывает, что несмотря на эскалацию в проливе, сторонам удалось достичь определенного прогресса в вопросах иранской ядерной программы, в частности относительно запасов обогащенного урана. Сейчас Тегеран рассматривает новые предложения США, переданные через посредничество Пакистана.

Власти Ирана объявили о повторном закрытии Ормузского пролива и обвинили Соединенные Штаты в "нарушении договоренностей". В то же время в Персидском заливе в субботу, 18 апреля, несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив.

По информации Wall Street Journal, американские военные готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах в ближайшие дни.

Закрытие Ираном Ормузского пролива 18 апреля - по меньшей мере, два корабля были обстреляны

