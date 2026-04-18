Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ

Президент США Дональд Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома из-за угрозы возобновления войны с Ираном уже через несколько дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что утром 18 апреля Трамп собрал ключевых должностных лиц в Белом доме. Среди присутствующих, в частности, были вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр войны Пит Хегсет.

Ситуация с Ираном находится на критической точке, ожидается, что прекращение огня закончится через три дня, а окончательная дата новой встречи между переговорщиками США и Ирана еще не определена - говорится в статье.

Издание указывает, что несмотря на эскалацию в проливе, сторонам удалось достичь определенного прогресса в вопросах иранской ядерной программы, в частности относительно запасов обогащенного урана. Сейчас Тегеран рассматривает новые предложения США, переданные через посредничество Пакистана.

Контекст

Власти Ирана объявили о повторном закрытии Ормузского пролива и обвинили Соединенные Штаты в "нарушении договоренностей". В то же время в Персидском заливе в субботу, 18 апреля, несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив.

По информации Wall Street Journal, американские военные готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах в ближайшие дни.

