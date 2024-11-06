Иран заявил, что "нет существенной разницы в том, кто станет президентом в Америке"

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 793 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 10868 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 115965 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 129941 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 154022 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 158219 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
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3 ноября 2024, 13:52 • 124241 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран заявил, что "нет существенной разницы в том, кто станет президентом в Америке"

Иран заявил, что "нет существенной разницы в том, кто станет президентом в Америке"

Киев  •  УНН

11:00 • 5961 просмотра

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Иранское правительство заявило, что нет существенной разницы, кто станет президентом США. По словам представителя правительства, общая политика между странами остается неизменной.

Иранское правительство заявило, что «нет существенной разницы» в том, кто станет президентом в США, сообщили государственные иранские СМИ, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Согласно данным Tasnim News, государственного медиа-агентства в Иране, связанного с Корпусом стражей исламской революции, «представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани подтвердила, что общая политика Ирана и Соединенных Штатов является последовательной».

Мохаджерани добавила, что «необходимые меры были спланированы заранее», согласно информации Tasnim.

Мохаджерани также сказала, что выборы президента Соединенных Штатов «не имеют отношения» к Ирану и что «общая политика США и Ирана не изменилась», сообщает Tasnim.

Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения6 ноября 2024, 10:27 • 9863 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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