Иран заявил, что "нет существенной разницы в том, кто станет президентом в Америке"
Киев • УНН
Иранское правительство заявило, что нет существенной разницы, кто станет президентом США. По словам представителя правительства, общая политика между странами остается неизменной.
Иранское правительство заявило, что «нет существенной разницы» в том, кто станет президентом в США, сообщили государственные иранские СМИ, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Согласно данным Tasnim News, государственного медиа-агентства в Иране, связанного с Корпусом стражей исламской революции, «представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани подтвердила, что общая политика Ирана и Соединенных Штатов является последовательной».
Мохаджерани добавила, что «необходимые меры были спланированы заранее», согласно информации Tasnim.
Мохаджерани также сказала, что выборы президента Соединенных Штатов «не имеют отношения» к Ирану и что «общая политика США и Ирана не изменилась», сообщает Tasnim.
Китай ответил, как повлияет возвращение Трампа: будет работать с США на основе взаимного уважения6 ноября 2024, 10:27 • 9863 просмотра