Иран ужесточил позицию на переговорах с США и хочет еще гарантий ненападения - Reuters

Тегеран отвергает заявления Вашингтона о контактах и демонстрирует нежелание идти на уступки. Это усложняет деэскалацию конфликта и прекращение огня в Ливане.

Иран занял более жесткую позицию на фоне попыток международного посредничества по завершению войны на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления США о возможных договоренностях, в Тегеране отрицают факт переговоров и сигнализируют о нежелании уступок, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным источников, Иран не только не подтверждает переговоры с США, но и демонстрирует более жесткую переговорную линию. Это существенно усложняет любые попытки быстрой деэскалации конфликта.

В Вашингтоне ранее заявляли о возможности достижения соглашения в ближайшее время. В частности, президент США Дональд Трамп говорил о контактах между сторонами, однако иранская сторона это отрицает.

В то же время эксперты отмечают, что позиция Тегерана связана как с ситуацией на поле боя, так и с нежеланием выглядеть слабым в переговорах. Фактически Иран пытается диктовать собственные условия или выиграть время.

На этом фоне остается неопределенным и вопрос прекращения боевых действий в Ливане, где продолжается противостояние между Израилем и "Хезболлой". Пока непонятно, может ли потенциальное соглашение между США и Ираном повлиять на ситуацию в этом регионе.

Таким образом, несмотря на дипломатические сигналы, реальных признаков прорыва в переговорах пока нет, а конфликт рискует затянуться.

