Іран посилив позицію у переговорах із США і хоче ще гарантій ненападу - Reuters

Київ • УНН

 • 3134 перегляди

Тегеран відкидає заяви Вашингтона про контакти та демонструє небажання йти на поступки. Це ускладнює деескалацію конфлікту та припинення вогню в Лівані.

Іран посилив позицію у переговорах із США і хоче ще гарантій ненападу - Reuters

Іран зайняв жорсткішу позицію на тлі спроб міжнародного посередництва щодо завершення війни на Близькому Сході. Попри заяви США про можливі домовленості, у Тегерані заперечують факт переговорів і сигналізують про небажання поступок, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними джерел, Іран не лише не підтверджує перемовини зі США, а й демонструє більш жорстку переговорну лінію. Це суттєво ускладнює будь-які спроби швидкої деескалації конфлікту.

У Вашингтоні раніше заявляли про можливість досягнення угоди найближчим часом. Зокрема, президент США Дональд Трамп говорив про контакти між сторонами, однак іранська сторона це заперечує.

Водночас експерти відзначають, що позиція Тегерана пов’язана як із ситуацією на полі бою, так і з небажанням виглядати слабким у переговорах. Фактично Іран намагається диктувати власні умови або виграти час.

США "визначили" 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході - ЗМІ23.03.26, 18:59 • 4724 перегляди

На цьому тлі залишається невизначеним і питання припинення бойових дій у Лівані, де триває протистояння між Ізраїлем та "Хезболлою". Наразі незрозуміло, чи може потенційна угода між США та Іраном вплинути на ситуацію в цьому регіоні.

Таким чином, попри дипломатичні сигнали, реальних ознак прориву в переговорах поки немає, а конфлікт ризикує затягнутися.

Голова МЗС Ірану таємно повідомив Віткоффа про згоду верховного лідера на переговори зі США - ЗМІ24.03.26, 15:00 • 3604 перегляди

Андрій Тимощенков

