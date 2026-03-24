Іран посилив позицію у переговорах із США і хоче ще гарантій ненападу - Reuters
Київ • УНН
Тегеран відкидає заяви Вашингтона про контакти та демонструє небажання йти на поступки. Це ускладнює деескалацію конфлікту та припинення вогню в Лівані.
Іран зайняв жорсткішу позицію на тлі спроб міжнародного посередництва щодо завершення війни на Близькому Сході. Попри заяви США про можливі домовленості, у Тегерані заперечують факт переговорів і сигналізують про небажання поступок, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За даними джерел, Іран не лише не підтверджує перемовини зі США, а й демонструє більш жорстку переговорну лінію. Це суттєво ускладнює будь-які спроби швидкої деескалації конфлікту.
У Вашингтоні раніше заявляли про можливість досягнення угоди найближчим часом. Зокрема, президент США Дональд Трамп говорив про контакти між сторонами, однак іранська сторона це заперечує.
Водночас експерти відзначають, що позиція Тегерана пов’язана як із ситуацією на полі бою, так і з небажанням виглядати слабким у переговорах. Фактично Іран намагається диктувати власні умови або виграти час.
На цьому тлі залишається невизначеним і питання припинення бойових дій у Лівані, де триває протистояння між Ізраїлем та "Хезболлою". Наразі незрозуміло, чи може потенційна угода між США та Іраном вплинути на ситуацію в цьому регіоні.
Таким чином, попри дипломатичні сигнали, реальних ознак прориву в переговорах поки немає, а конфлікт ризикує затягнутися.
