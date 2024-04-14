Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Иран предупредил, что его ответ будет "сильнее и решительнее", если Израиль примет меры в ответ на последние удары иранской армии. Об этом пишет CNN со ссылкой на посла и постоянного представителя Ирана в ООН Амира Саида Иравани, передает УНН.

"Исламская Республика Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется, - говорится в заявлении посла.

Он также добавил, что, "если израильский режим снова осуществит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более сильным и решительным".

Ссылаясь на самооборону против неоднократных военных агрессий Израиля, Иравани сказал, что удары были нанесены именно в ответ на израильскую атаку 1 апреля на дипломатические объекты в Дамаске, которые, по мнению Ирана, находились там.

Иран утверждает, что это нападение нарушило международное право и привело к гибели семи иранских военных советников, включая ключевых командиров Корпуса стражей иранской революции.

В заявлении также содержится критика Совета Безопасности ООН за "неспособность поддерживать международный мир", позволяя Израилю "нарушать" установленные международные нормы и "нагнетать" региональную напряженность.

Дополнение

Между тем израильский чиновник в комментарии The Times of Israel заявил, что сегодня утром во время оценки ситуации не было принято никакого решения относительно израильского ответа на иранскую атаку.

Потенциальный ответ будут обсуждать на заседании военного кабинета сегодня, назначенном на 15:00.