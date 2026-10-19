Иран предложил США переговоры об открытии Ормузского пролива «через семь дней»
Киев • УНН
Иран заявил, что предложение США об открытии Ормузского пролива через семь дней остается на обсуждении. Тегеран требует снять блокаду портов и отменить санкции.
Предложение Ирана Соединенным Штатам вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней все еще обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Издание напоминает, что Тегеран представил соответствующее предложение еще в середине сентября после того, как временное прекращение огня было прекращено. Позже Иран подтвердил получение ответа США, но на прошлой неделе глава службы безопасности страны заявил, что переговоры зашли в тупик, поскольку Вашингтон не выполнил все семь условий для повторного открытия пролива.
Наша позиция понятна и основывается на семидневном предложении, представленном США. Они поделились комментариями, которые мы рассматриваем, но наше предложение все еще обсуждается, и если со стороны США есть какая-либо честность, которой (на данный момент) нет, вопрос открытия Ормузского пролива остается актуальным
Издание добавляет, что условия Ирана включают, среди прочего, снятие блокады США с его портов, отмену санкций США на экспорт нефти, а также прекращение военных действий на всех региональных фронтах.
Напомним
По данным New York Post, несмотря на усиление иранских атак на торговые суда, объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив в октябре превысили 12 млн баррелей в сутки. Это больше среднего показателя сентября.
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