Иран предложил США переговоры об открытии Ормузского пролива «через семь дней»

$44.860.0250.500.19
ukenru
14:30 • 2290 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
13:58 • 2696 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
13:25 • 8394 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
12:59 • 10694 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
12:22 • 11927 просмотра
ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников
Эксклюзив
11:26 • 20620 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
10:57 • 15127 просмотра
Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа, путина и Си и упомянул Украину
10:21 • 16759 просмотра
В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей Photo
Эксклюзив
09:26 • 26443 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
19 октября, 08:03 • 20013 просмотра
Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортажPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.3м/с
78%
757мм
Популярные новости
Цены на нефть упали с 5-месячного максимума19 октября, 05:15 • 23065 просмотра
США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT19 октября, 06:10 • 20205 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21887 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo08:59 • 18298 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21859 просмотра
публикации
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной12:11 • 11384 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
11:26 • 20620 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21879 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
09:26 • 26443 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
18 октября, 09:18 • 63826 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания12:50 • 5260 просмотра
Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini12:03 • 7632 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo08:59 • 18308 просмотра
Элина Свитолина объявила о разводе с мужем19 октября, 08:08 • 14277 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21897 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
BFM TV
Instagram

Иран предложил США переговоры об открытии Ормузского пролива «через семь дней»

Киев • УНН

 • 18286 просмотра

Иран заявил, что предложение США об открытии Ормузского пролива через семь дней остается на обсуждении. Тегеран требует снять блокаду портов и отменить санкции.

Иран предложил США переговоры об открытии Ормузского пролива «через семь дней»

Предложение Ирана Соединенным Штатам вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней все еще обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Издание напоминает, что Тегеран представил соответствующее предложение еще в середине сентября после того, как временное прекращение огня было прекращено. Позже Иран подтвердил получение ответа США, но на прошлой неделе глава службы безопасности страны заявил, что переговоры зашли в тупик, поскольку Вашингтон не выполнил все семь условий для повторного открытия пролива.

Наша позиция понятна и основывается на семидневном предложении, представленном США. Они поделились комментариями, которые мы рассматриваем, но наше предложение все еще обсуждается, и если со стороны США есть какая-либо честность, которой (на данный момент) нет, вопрос открытия Ормузского пролива остается актуальным

- сказал Аракчи.

Издание добавляет, что условия Ирана включают, среди прочего, снятие блокады США с его портов, отмену санкций США на экспорт нефти, а также прекращение военных действий на всех региональных фронтах.

Напомним

По данным New York Post, несмотря на усиление иранских атак на торговые суда, объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив в октябре превысили 12 млн баррелей в сутки. Это больше среднего показателя сентября.

США рассматривают возможность применения «матери всех бомб» против Ирана — CNN15.10.26, 10:00 • 6097 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Соединённые Штаты
Иран