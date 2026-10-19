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Financial Times

Іран запропонував США переговори щодо відкриття Ормузької протоки "за сім днів"

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Іран заявив, що пропозиція США щодо відкриття Ормузької протоки за сім днів залишається на обговоренні. Тегеран вимагає зняти блокаду портів і скасувати санкції.

Іран запропонував США переговори щодо відкриття Ормузької протоки "за сім днів"

Пропозиція Ірану Сполученим Штатам знову відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів все ще обговорюється. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що Тегеран представив відповідну пропозицію ще в середині вересня після того, як тимчасове припинення вогню було припинене. Пізніше Іран підтвердив отримання відповіді США, але минулого тижня керівник служби безпеки країни заявив, що переговори зайшли в глухий кут, оскільки Вашингтон не виконав усі сім умов для повторного відкриття протоки.

Наша позиція зрозуміла та ґрунтується на семиденній пропозиції, представленій США. Вони поділилися коментарями, які ми розглядаємо, але наша пропозиція все ще обговорюється, і якщо з боку США є якась чесність, якої (наразі) немає, питання відкриття Ормузької протоки залишається актуальним

- сказав Аракчі.

Видання додає, що умови Ірану включають, серед іншого, зняття блокади США на його порти, скасування санкцій США на експорт нафти, а також припинення воєнних дій на всіх регіональних фронтах.

Нагадаємо

За даними New York Post, попри посилення іранських атак на торговельні судна, обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку в жовтні перевищили 12 млн барелів на добу. Це більше за середній показник вересня.

США розглядають можливість застосування "матері всіх бомб" проти Ірану - CNN15.10.26, 10:00 • 5986 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран