Иран получил первую партию урана, обогащенного до 60%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Иран получил первую партию урана, обогащенного до 60%, сообщил председатель парламента республики Мохаммад Багер Галибаф в Twitter, передает УНН.
Цитата
“С гордостью сообщаю, что иранские ученые сумели получить уран, обогащенный до 60%. Поздравляю с этим успехом храбрый народ исламского Ирана”, — написал он.
Детали
Ранее на этой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи заявил, что Иран начнет обогащение урана до 60%. Заявление прозвучало в Вене, где проходили переговоры по восстановлению Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.
Сообщалось, что для достижения этой цели необходимо заменить центрифуги, которые были повреждены во время аварии на ядерном предприятии в Натанзе. Также по плану необходимо было установить дополнительно тысячу центрифуг для обогащения урана до 50%.
با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمهشب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.
این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک میگویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزهآفرین است وهر توطئهای راخنثی خواهد کرد.
Дополнение
Подписанный в 2015 году “шестеркой” (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Общий всеобъемлющий план действий, предусматривающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из договора — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
В конце 2020 году в Иране приняли закон “Стратегическая мера по отмене санкций”, что предполагает активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. Согласно закону иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предусматривает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предусматривает привлечение мощных центрифуг.
Справка
Обогащение урана — процесс выделения изотопа 235U. Его доля в природном уране составляет около 0,72%, и этого недостаточно для цепной ядерной реакции. Уран с содержанием 235U более 20% называют высокообогащенным.