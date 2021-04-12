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Аварія на ядерному об'єкті в Ірані: Тегеран звинуватив у причетності до події Ізраїль

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ізраїль причетний до аварії на ядерному об’єкті у Натанзі, що сталася у неділю, завданням якої був зрив переговорів щод ядерної угоди. Про це заявив у понеділок глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, пише УНН з посиланням на агентство IRNA.

Деталі

“Ізраїльські політики і військові відверто говорять, що не дозволять досягти прогресу і скасуванню несправедливих санкцій (щодо Тегерана) і сьогодні думають, що досягли своєї мети”, — сказав він, відповідаючи на питання про інцидент у Натанзі. Дипломат додав, що “відповіддю Ізраїлю буде ще більший прогрес (Ірану) в ядерній сфері”. Слова політика наводить агентство IRNA.

Заріф додав, що “еліті і народу (Ірану) потрібно бути уважними, щоб не потрапити в хитру пастку, створену ізраїльською владою”.

Іран помститься Ізраїлю за атаку в Натанзі, коли вважатиме за потрібне, заявили в МЗС Ірану.

Контекст

У розподільній електричній мережі на ядерному об’єкті в Натанзі (центральна іранська провінція Ісфахан) сталася аварія, через день після того, як Тегеран запустив на цьому об’єкті нові сучасні центрифуги для збагачення урану.

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