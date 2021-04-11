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В Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія

В Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У розподільній електричній мережі на ядерному об’єкті в Натанзі (центральна іранська провінція Ісфахан) сталася аварія, через день після того, як Тегеран запустив на цьому об’єкті нові сучасні центрифуги для збагачення урану, повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата

“Інцидент не призвів до жертв або забруднення”, — сказав офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді, додавши, що “на об’єкті у Натанзі, розташованому в пустелі в центральній провінції Ісфахан, було відключено електрику".

Деталі

Підземний об’єкт в Натанзі є центральним елементом іранської програми збагачення урану і контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії, наглядового органу ООН в області ядерної енергетики.

“Причина цього інциденту розслідується”, — сказав Камалванді.

Президент Хассан Рухані підтвердив прихильність Ірану нерозповсюдження ядерної зброї, спостерігаючи за запуском сучасних центрифуг на заводі в Натанзі в суботу.

Додамо

Напередодні за розпорядженням президента Ірану Хассана Рухані на ядерному об’єкті в Натанзі були введені в експлуатацію нові центрифуги IR6, які дозволять отримувати в 10 разів більше збагаченого урану, ніж попередня технологія.

Контекст

У 2015 році Росія, США, Франція, Велика Британія, Китай і Німеччина підписали угоду з владою Ірану про замороження ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Документ отримав назву Спільний всеосяжний план дій (СВПД).

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід американської сторони з угоди.

Протягом останніх тижнів Іран прискорив свою ядерну діяльність, що може бути спробою тиску на нову адміністрацію президента США Джо Байдена, яка заявила про готовність відновити угоду, але наполягає на тому, щоб Іран спершу повернувся до всіх своїх ядерних зобов’язань.

Тим часом, Тегеран заявляє, що спочатку хоче скасування санкцій.

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