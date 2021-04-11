В Иране на ядерном объекте произошла авария
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В распределительной электрической сети на ядерном объекте в Натанзе (центральная иранская провинция Исфахан) произошла авария, через день после того, как Тегеран запустил на этом объекте новые современные центрифуги для обогащения урана, сообщает Reuters, пишет УНН.
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“Инцидент не привел к жертвам или загрязнению”, — сказал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, добавив, что “на объекте в Натанзе, расположенном в пустыне в центральной провинции Исфахан, было отключено электричество.
Детали
Подземный объект в Натанзе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии, надзорного органа ООН в области ядерной энергетики.
“Причина этого инцидента расследуется”, — сказал Камалванди.
Президент Рухани подтвердил приверженность Ирана нераспространению ядерного оружия, наблюдая за запуском современных центрифуг на заводе в Натанзе в субботу.
Добавим
Накануне по распоряжению президента Ирана Хасана Рухани на ядерном объекте в Натанзе были введены в эксплуатацию новые центрифуги IR6, которые позволят получать в 10 раз больше обогащенного урана, чем предыдущая технология.
Контекст
В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о замораживании ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны по сделке.
В течение последних недель Иран ускорил свою ядерную деятельность, которая может быть попыткой давления на новую администрацию президента США Джо Байдена, который заявил о готовности возобновить соглашение, но настаивает на том, чтобы Иран сначала вернулся ко всем своим ядерным обязательствам.
Между тем, Тегеран заявляет, что сначала хочет отмены санкций.