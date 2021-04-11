Іран запустив виробництво нових центрифуг

Що відомо

Роугані з’явився в прямому ефірі державного телевізійного каналу на атомній електростанції в Натанзі, де він наказав закачати урановий газ у центрифуги та провести механічні випробування на новітній атомній центрифузі.

Ця церемонія відзначила Національний день ядерних технологій.

Цитата

“Ще раз наголошую, що вся наша атомна діяльність носить мирний характер і має невійськові цілі. Ми продовжуємо дотримуватися наших зобов’язань згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та обіцянки перед світом не відступати у військовому відношенні від нашої ядерної програми”, — сказав Роугані.

Деталі

Попри заяви Тегерану, що ядерна програма призначена для цивільних цілей, у міжнародному співтоваристві вже давно виникає занепокоєння тим, що країна все більше наближається до виробництва достатньої кількості розщеплюваного матеріалу для атомної бомби.

В ефірі не було кадрів упорскування гексафториду урану, але з’явилися інженери заводу, які сказали, що розпочали процес.

Центрифуги, запущені 10 квітня, дозволяють збагачувати уран швидше і в більших обсягах, ніж центрифуги першого покоління Ірану — єдині дозволені угодою від 2015 року.

Довідково

Ядерна угода була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерану міжнародних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і відновив односторонні санкції щодо Ірану.

Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань і знову приступив до ядерних розробок.

Нинішній президент США Джо Байден не раз обіцяв повернутися в угоду. Для цього необхідно скасувати санкції. Вашингтон готовий піти на це, але США хочуть, щоб спочатку Іран відмовився від розробок. У свою чергу Тегеран хоче, щоб спочатку зняли обмеження.