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Іран не повернеться до виконання угоди 2015 року до зняття санкцій США – Хаменеї

Іран не повернеться до виконання угоди 2015 року до зняття санкцій США – Хаменеї

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вчергове заявив про “послідовну політику”, згідно з якою Вашингтон повинен скасувати всі санкції, якщо хоче повернення Тегерану до зобов’язань згідно з ядерною угодою 2015 року. Про це Хаменеї заявив під час виступу, який транслював державний телеканал, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Цитата

“Наща позиція чітка і незмінна. Всі санкції США повинні бути скасовані у відповідності до угоди (2015 року — ред.) і потім ми повернемося до угоди”, — заявив Хаменеї.

Деталі

Лідер Ірану повторив позицію Тегерану, згідно з якою тиск на Іран “провалився”, і застеріг, що, якщо адміністрація Джо Байдена “хоче продовжувати політику максимального тиску, вона також зазнає невдачі”.

Доповнення

Президент США Джо Байден демонстрував готовність відновити ядерну угоду 2015 року, але його адміністрація наполягає на тому, що спершу Іран має повернутися до своїх зобов’язань, від яких відступив у відповідь на санкції США.

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаел Ґроссі, який вів переговори з обидвома сторонами, повідомив раніше цього місяця, що вірить у можливість повернення США до угоди.

“Вони хочуть повернутися. Але звісно ж... є кілька питань, які необхідно роз’яснити. Тож це не неможливо. Це складно, але не неможливо”, — заявив він.

Контекст

Відповідно до ядерної угоди 2015 року, метою якої було обмежити ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій, Тегеран може використовувати в Натанзі лише центрифуги першого покоління IR-1, які значно повільніше збагачують уран.

Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов’язань за угодою у відповідь на рішення колишнього президента США Дональда Трампа у 2018 році вивести Сполучені Штати Америки з угоди і повторно запровадити санкції, які вдарили по економіці Ірану.

Протягом останніх тижнів Іран прискорив свою ядерну діяльність, що може бути спробою тиску на нову адміністрацію президента США Джо Байдена, яка заявила про готовність відновити угоду, але наполягає на тому, щоб Іран спершу повернувся до всіх своїх ядерних зобов’язань.

Тим часом, Тегеран заявляє, що спочатку хоче скасування санкцій.

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