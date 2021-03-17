Іран почав збагачувати уран за допомогою вдосконалених центрифуг

Цитата

“15 березня агентство (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран почав подачу природного (фториду урану) UF6 в каскад з 174 центрифуг IR-4, встановлений на заводі зі збагачення палива”, — наводить Reuters витяги з доповіді організації.

Деталі

Відзначається, що ісламська республіка вказала, що має намір встановити другий каскад поліпшених центрифуг на підприємстві в Натанзі. Таким чином, за даними МАГАТЕ на 15 березня, Іран використовує 5060 центрифуг IR-1, розміщених на 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, розміщені на трьох каскадах, а також один каскад з 174 центрифуг IR-4.

Контекст

Після виходу США з угоди по атому в 2018 році Іран в 2019 році приступив до поетапного припинення виконання своїх зобов’язань, що стосуються збагачення урану і дослідницької діяльності, а на початку січня 2020 року заявив про завершення цього процесу.

2 грудня 2020 року Рада вартових конституції Ірану схвалив прийнятий раніше Меджлісом законопроект, який зобов’язує уряд підвищити рівень збагачення урану. Закон протягом двох місяців після набрання чинності зобов’язав Кабінет Міністрів припинити дотримання положень додаткового протоколу в рамках ядерної угоди. На думку депутатів, включені в проект заходи допоможуть скасування санкцій щодо ісламської республіки.

Нагадаємо

Раніше у Тегерані заявили, що знову виконуватимуть ядерну угоду лише після скасування санкцій США.