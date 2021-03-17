Ранее в Тегеране заявили, что снова будут выполнять ядерное соглашение только после отмены санкций США.
Иран начал обогащать уран с помощью усовершенствованных центрифуг
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с помощью усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.
Цитата
“15 марта агентство (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран начал подачу природного (фторида урана) UF6 в каскад из 174 центрифуг IR-4, установленный на заводе по обогащению топлива”, — приводит Reuters выдержки из доклада организации.
Детали
Отмечается, что исламская республика указала, что намерена установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе. Таким образом, по данным МАГАТЭ на 15 марта, Иран использует 5060 центрифуг IR-1, размещенных на 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, размещенные на трех каскадах, а также один каскад из 174 центрифуг IR-4.
Контекст
После выхода США из договора по атому в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапному прекращению выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.
2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство повысить уровень обогащения урана. Закон течение двух месяцев после вступления в силу обязал Кабинет Министров прекратить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. По мнению депутатов, включены в проект меры помогут отмены санкций в отношении исламской республики.
Напомним