Иран не вернется к исполнению соглашения 2015 года до снятия санкций США - Хаменеи

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в очередной раз заявил про “последовательную политику”, согласно которой Вашингтон должен отменить все санкции, если хочет возвращения Тегерана к обязательствам согласно ядерного соглашения 2015 года. Об этом Хаменеи заявил во время выступления, которое транслировал государственный телеканал, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.