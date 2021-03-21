Иран не вернется к исполнению соглашения 2015 года до снятия санкций США - Хаменеи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в очередной раз заявил про “последовательную политику”, согласно которой Вашингтон должен отменить все санкции, если хочет возвращения Тегерана к обязательствам согласно ядерного соглашения 2015 года. Об этом Хаменеи заявил во время выступления, которое транслировал государственный телеканал, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Цитата
“Наща позиция четкая и неизменная. Все санкции США должны быть отменены в соответствии с соглашением (2015 года — ред.) и потом мы вернемся к соглашению”, — заявил Хаменеи.
Детали
Лидер Ирана повторил позицию Тегерана, согласно которому давление на Иран “провалилось”, и предостерег, что, если администрация Джо Байдена “хочет продолжать политику максимального давления, она также терпит неудачу”.
Дополнение
Президент США Джо Байден демонстрировал готовность восстановить ядерное соглашение 2015 года, но его администрация настаивает на том, что сначала Иран должен вернуться к своим обязательствам, от которых отступил в ответ на санкции США.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэл Гросс, который вел переговоры с обеими сторонами, сообщил ранее в этом месяце, что верит в возможность возвращения США к соглашению.
“Они хотят вернуться. Но конечно же ... есть несколько вопросов, которые необходимо разъяснить. Поэтому это не невозможно. Это сложно, но не невозможно”, — заявил он.
Контекст
Согласно ядерной сделки 2015 года, целью которой было ограничить ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций, Тегеран может использовать в Натанзе только центрифуги первого поколения IR-1, которые значительно медленнее обогащают уран.
Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств по соглашению в ответ на решение бывшего президента США Дональда Трампа в 2018 году вывести США из соглашения и повторно ввести санкции, которые ударили по экономике Ирана.
В течение последних недель Иран ускорил свою ядерную деятельность, что может быть попыткой давления на новую администрацию президента США Джо Байдена, который заявил о готовности возобновить соглашение, но настаивает на том, чтобы Иран сначала вернулся ко всем своим ядерных обязательств.
Между тем, Тегеран заявляет, что сначала хочет отмены санкций.