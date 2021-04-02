Іран та світові держави ведуть переговори щодо повернення США до ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Європейський союз заявив, що 2 квітня Іран та група світових держав проведуть віртуальні переговори щодо можливого повернення США до ядерної угоди 2015 року. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.
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У віртуальній зустрічі візьмуть участь представники Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великої Британії та Ірану — усіх сторін угоди, які досі залишаються в межах цього договору. Про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій 1 квітня.
Цитата
“Учасники обговорять перспективу можливого повернення Сполучених Штатів”, а також те, “як забезпечити повне та ефективне виконання угоди всіма сторонами”, ідеться в повідомленні.
1 квітня Державний департамент США привітав повідомлення про таку зустріч. За словами речника зовнішньополітичного відомства Неда Прайса, Сполучені Штати ведуть обговорення “початкових взаємних кроків” для відновлення участі в договорі.
Що передувало
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вчергове заявив про “послідовну політику”, згідно з якою Вашингтон повинен скасувати всі санкції, якщо хоче повернення Тегерану до зобов’язань згідно з ядерною угодою 2015 року.