Іран та світові держави ведуть переговори щодо повернення США до ядерної угоди

Деталі

У віртуальній зустрічі візьмуть участь представники Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великої Британії та Ірану — усіх сторін угоди, які досі залишаються в межах цього договору. Про це йдеться в заяві ЄС, опублікованій 1 квітня.

Цитата

“Учасники обговорять перспективу можливого повернення Сполучених Штатів”, а також те, “як забезпечити повне та ефективне виконання угоди всіма сторонами”, ідеться в повідомленні.

1 квітня Державний департамент США привітав повідомлення про таку зустріч. За словами речника зовнішньополітичного відомства Неда Прайса, Сполучені Штати ведуть обговорення “початкових взаємних кроків” для відновлення участі в договорі.

Що передувало

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вчергове заявив про “послідовну політику”, згідно з якою Вашингтон повинен скасувати всі санкції, якщо хоче повернення Тегерану до зобов’язань згідно з ядерною угодою 2015 року.