Иран и мировые державы ведут переговоры о возвращении США к ядерной сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Европейский союз заявил, что 2 апреля Иран и группа мировых государств проведут виртуальные переговоры относительно возможного возвращения США к ядерной сделки 2015 года. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
В виртуальной встрече примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана — всех сторон сделки, которые до сих пор остаются в рамках этого договора. Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном на 1 апреля.
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“Участники обсудят перспективу возможного возвращения Соединенных Штатов”, а также то, “как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами”, говорится в сообщении.
1 апреля Государственный департамент США приветствовал сообщение о такой встрече. По словам представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Соединенные Штаты ведут обсуждение “начальных взаимных шагов” для возобновления участия в договоре.
Что предшествовало
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в очередной раз заявил о “последовательную политику”, согласно которой Вашингтон должен отменить все санкции, если хочет возвращения Тегерана обязательствам согласно ядерной соглашением 2015 года.