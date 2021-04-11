Иран запустил производство новых центрифуг

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Ирана Хасан Роугани проконтролировал запуск линии производства усовершенствованных центрифуг 10 апреля, что является очевидным нарушением ядерной сделки 2015 года. Это произошло после начала переговоров на этой неделе в Вене, направленных на приведение США и Ирана в соответствии с соглашением, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".