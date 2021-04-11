Иран запустил производство новых центрифуг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Ирана Хасан Роугани проконтролировал запуск линии производства усовершенствованных центрифуг 10 апреля, что является очевидным нарушением ядерной сделки 2015 года. Это произошло после начала переговоров на этой неделе в Вене, направленных на приведение США и Ирана в соответствии с соглашением, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".
Что известно
Роугани появился в прямом эфире государственного телевизионного канала на атомной электростанции в Натанзе, где он приказал закачать урановый газ в центрифуги и провести механические испытания на новой атомной центрифуге.
Эта церемония отметила Национальный день ядерных технологий.
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“Еще раз подчеркиваю, что вся наша атомная деятельность носит мирный характер и невоенные цели. Мы продолжаем придерживаться наших обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и обещания перед миром не отступать в военном отношении от нашей ядерной программы”, — сказал Роугани.
Детали
Несмотря на заявления Тегерана, что ядерная программа предназначена для гражданских целей, в международном сообществе уже давно возникает обеспокоенность тем, что страна все больше приближается к производству достаточного количества расщепляющегося материала для атомной бомбы.
В эфире не было кадров впрыска гексафторида урана, но появились инженеры завода, сказали, что начали процесс.
Центрифуги, запущенные 10 апреля, позволяют обогащать уран быстрее и в больших объемах, чем центрифуги первого поколения Ирана — единственные разрешенные соглашением от 2015 года.
Справка
Ядерное соглашение было подписано в 2015 году. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений в обмен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и восстановил односторонние санкции в отношении Ирана.
Это вызвало критику со стороны других участников сделки. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.
Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в сделку. Для этого необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.