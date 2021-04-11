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Иран запустил производство новых центрифуг

Иран запустил производство новых центрифуг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Ирана Хасан Роугани проконтролировал запуск линии производства усовершенствованных центрифуг 10 апреля, что является очевидным нарушением ядерной сделки 2015 года. Это произошло после начала переговоров на этой неделе в Вене, направленных на приведение США и Ирана в соответствии с соглашением, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".

Что известно

Роугани появился в прямом эфире государственного телевизионного канала на атомной электростанции в Натанзе, где он приказал закачать урановый газ в центрифуги и провести механические испытания на новой атомной центрифуге.

Эта церемония отметила Национальный день ядерных технологий.

Цитата

“Еще раз подчеркиваю, что вся наша атомная деятельность носит мирный характер и невоенные цели. Мы продолжаем придерживаться наших обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и обещания перед миром не отступать в военном отношении от нашей ядерной программы”, — сказал Роугани.

Детали

Несмотря на заявления Тегерана, что ядерная программа предназначена для гражданских целей, в международном сообществе уже давно возникает обеспокоенность тем, что страна все больше приближается к производству достаточного количества расщепляющегося материала для атомной бомбы.

В эфире не было кадров впрыска гексафторида урана, но появились инженеры завода, сказали, что начали процесс.

Центрифуги, запущенные 10 апреля, позволяют обогащать уран быстрее и в больших объемах, чем центрифуги первого поколения Ирана — единственные разрешенные соглашением от 2015 года.

Справка

Ядерное соглашение было подписано в 2015 году. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений в обмен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и восстановил односторонние санкции в отношении Ирана.

Это вызвало критику со стороны других участников сделки. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.

Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в сделку. Для этого необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.

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