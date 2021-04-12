Авария на ядерном объекте в Иране: Тегеран обвинил в причастности к событию Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, пишет УНН со ссылкой на агентство IRNA.
Детали
“Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций (в отношении Тегерана) и сегодня думают, что добились своей цели”, — сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе. Дипломат добавил, что “ответом Израилю будет еще больший прогресс (Ирана) в ядерной сфере”. Слова политика приводит агентство IRNA.
Зариф добавил, что “элите и народу (Ирана) нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями”.
Иран отомстит Израилю за атаку в Натанзе, когда посчитает это необходимым, заявили в МИД Ирана.
Контекст
В распределительной электрической сети на ядерном объекте в Натанзе (центральная иранская провинция Исфахан) произошла авария, через день после того, как Тегеран запустил на этом объекте новые современные центрифуги для обогащения урана.