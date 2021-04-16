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Іран отримав першу партію урану, збагаченого до 60%

Іран отримав першу партію урану, збагаченого до 60%

Київ • УНН

 • 18664 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Іран отримав першу партію урану, збагаченого до 60%, повідомив голова парламенту республіки Мохаммад Багер Галібаф в Twitter, передає УНН.

Цитата

“З гордістю повідомляю, що іранські вчені зуміли отримати уран, збагачений до 60%. Вітаю з цим успіхом хоробрий народ ісламського Ірану”, — написав він.

Деталі

Раніше на цьому тижні заступник міністра закордонних справ Ірану Саїд Аббас Арагчі заявив, що Іран почне збагачення урану до 60%. Заява прозвучала у Відні, де проходили переговори по відновленню Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) по врегулюванню іранської ядерної програми.

Повідомлялося, що для досягнення цієї мети необхідно замінити центрифуги, які були пошкоджені під час аварії на ядерному підприємстві в Натанзі. Також за планом необхідно було встановити додатково тисячу центрифуг для збагачення урану до 50%.

با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.

این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزه‌آفرین است وهر توطئه‌ای راخنثی خواهد کرد.

— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021

Доповнення

Підписаний в 2015 році “шісткою” (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іраном Спільний всеосяжний план дій, який передбачає зняття санкцій в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, як гарант неотримання Тегераном ядерної зброї, що не проіснував і трьох років. У травні 2018 року США оголосили про односторонній вихід з неї і відновленні жорстких санкцій проти Тегерана.

Іран в 2019 році — рівно через рік після виходу США з угоди — заявив про поетапне скорочення своїх зобов’язань в рамках угоди, відмовившись від обмежень в ядерних дослідженнях, центрифугах, рівні збагачення урану.

В кінці 2020 року в Ірані прийняли закон “Стратегічна міра щодо скасування санкцій”, що передбачає активізацію ядерної діяльності з метою домогтися скасування санкцій проти країни. Відповідно до закону іранські ядерники вже довели збагачення урану до рівня 20% (ядерна угода передбачає збагачення на рівні 3,67%), а також обмежили з 23 лютого інспекційні можливості МАГАТЕ. Закон передбачає залучення потужніших центрифуг.

Довідка

Збагачення урану — процес виділення ізотопу 235U. Його частка в природному урані становить близько 0,72%, і цього недостатньо для ланцюгової ядерної реакції. Уран із вмістом 235U понад 20% називають високозбагаченим.

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