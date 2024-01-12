Иран назвал американо-британские атаки на Йемен "явным нарушением суверенитета страны"

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани решительно осудил удары США и Великобритании по ряду городов Йемена, назвав это "явным нарушением суверенитета страны". Об этом передает Sky News, пишет УНН.

Мы решительно осуждаем военные атаки, совершенные сегодня утром Соединенными Штатами и Соединенным Королевством на несколько городов в Йемене. Мы считаем это явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов, правил и прав, - заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

Детали

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана призвал международное сообщество "предотвращать распространение войны, нестабильности и отсутствие безопасности в регионе с помощью соответствующих реакций и действий".

Справочно

Великобритания и США начали наносить удары с воздуха и с моря по военным объектам, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене, в ответ на нападения движения на корабли в Красном море в поддержку Газы.

Это произошло после нескольких недель разрушительных атак на международное судоходство повстанческих сил, которых поддерживает Иран.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин, находясь в больнице, руководил ударами по объектам хуситов в Йемене с помощью защищенной связи.

Удары по хуситам наносились управляемыми бомбами - Минобороны Британии