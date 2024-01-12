Иран назвал американо-британские атаки на Йемен "явным нарушением суверенитета страны"
Иран осуждает удары США и Великобритании по Йемену как нарушение суверенитета и призывает международное сообщество к действиям для предотвращения региональной нестабильности.
В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника - Демченко
По словам представителя пограничной службы Андрея Демченко, россия пытается проникнуть в Украину диверсионными группами, особенно в Сумской области.
FT: Брюссель готов к уступкам Орбану для помощи Украине
ЕС рассматривает возможность уступок Венгрии для утверждения помощи в 50 млрд евро Украине.
Отключение света должникам: в Yasno рассказали с кого начнут
Должникам Киева и Днепропетровской области отключат электроэнергию за неуплаченные счета на общую сумму более 600 миллионов гривен.
Северная Корея отрицает использование Россией ракет корейского производства в войне против Украины
Северная Корея отрицает предоставление ракет России для использования в Украине, считая обвинения США тактикой подрыва международного мира.
Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов
Дефицит торгового баланса Украины в 2023 году вырос до 27,5 млрд долл. , что в 2,4 раза больше по сравнению с 2022 годом
Радикальный перевозчик титушек на "Антимайдан": кто из соратников Гройсмана возглавляет рабочую группу Винницкого облсовета, которая выполняет политический заказ
Рабочую группу, которая должна была заниматься расследованием инцидента с гибелью рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, возглавил депутат Винницкого облсовета от партии Гройсмана Сергей Кривешко.
В США обсуждают соглашение по границе и иммиграции: вариант ограничения "гуманитарного пароля" в полномочиях Белого дома может разблокировать помощь Украине
Республиканцы США стремятся ограничить президентские полномочия по условно-досрочному освобождению в иммиграции, привязав их к пакету безопасности на 106 миллиардов долларов, включая помощь Украине; демократы выступают против.
В Госдепартаменте США раскритиковали политику Орбана в отношении Украины
США выразили разочарование подходом Венгрии к Украине, желая более конструктивного партнерства со стороны союзника по ЕС и НАТО.
На фоне блокады на границе с Польшей 800 грузовиков, еще тысяча - в разблокированных "Шегинях"
800 грузовиков задерживаются на польско-украинской границе из-за блокады трех пунктов пропуска, еще тысяча - в разблокированных "Шегинях".