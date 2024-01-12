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Іран назвав американсько-британські атаки на Ємен "явним порушенням суверенітету країни"

Іран назвав американсько-британські атаки на Ємен "явним порушенням суверенітету країни"

Київ • УНН

 • 31011 перегляди

Іран засуджує удари США і Великобританії по Ємену як порушення суверенітету і закликає міжнародне співтовариство до дій для запобігання регіональної нестабільності.

Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані рішуче засудив удари США та Великої Британії по низці міст Ємену, назвавши це "явним порушенням суверенітету країни". Про це передає Sky News, пише УНН.

Ми рішуче засуджуємо військові атаки, здійснені сьогодні вранці Сполученими Штатами та Сполученим Королівством на кілька міст в Ємені. Ми вважаємо це явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Ємену, а також порушенням міжнародних законів, правил і прав,

- заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані.

Деталі

Представник зовнішньополітичного відомства Ірану закликав міжнародну спільноту "запобігати розповсюдженню війни, нестабільності та відсутність безпеки у регіоні за допомогою відповідних реакцій та дій".

Довідково

Велика Британія та США почали завдавати ударів з повітря та з моря по військових об’єктах, пов’язаних з повстанцями-хуситами в Ємені, у відповідь на напади руху на кораблі в Червоному морі на підтримку Гази.

Це сталося після кількох тижнів руйнівних атак на міжнародне судноплавство повстанських сил, яких підтримує Іран.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін, перебуваючи в лікарні, керував ударами по об'єктах хуситів в Ємені за допомогою захищеного зв'язку.

Удари по хуситах наносилися керованими бомбами – Міноборони Британії 12.01.24, 05:10 • 27291 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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