Іран назвав американсько-британські атаки на Ємен "явним порушенням суверенітету країни"

Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані рішуче засудив удари США та Великої Британії по низці міст Ємену, назвавши це "явним порушенням суверенітету країни". Про це передає Sky News, пише УНН.

Ми рішуче засуджуємо військові атаки, здійснені сьогодні вранці Сполученими Штатами та Сполученим Королівством на кілька міст в Ємені. Ми вважаємо це явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Ємену, а також порушенням міжнародних законів, правил і прав, - заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані.

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Представник зовнішньополітичного відомства Ірану закликав міжнародну спільноту "запобігати розповсюдженню війни, нестабільності та відсутність безпеки у регіоні за допомогою відповідних реакцій та дій".

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Велика Британія та США почали завдавати ударів з повітря та з моря по військових об’єктах, пов’язаних з повстанцями-хуситами в Ємені, у відповідь на напади руху на кораблі в Червоному морі на підтримку Гази.

Це сталося після кількох тижнів руйнівних атак на міжнародне судноплавство повстанських сил, яких підтримує Іран.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін, перебуваючи в лікарні, керував ударами по об'єктах хуситів в Ємені за допомогою захищеного зв'язку.

Удари по хуситах наносилися керованими бомбами – Міноборони Британії